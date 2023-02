Dopo l'ultim'ora di Gazzetta che rende noto l'interesse del Liverpool nei confronti di Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, con particolare focus sul centrocampista sardo (LEGGI QUI), durante la conferenza stampa della vigilia del match di domani contro il Crystal Palace, il manager dei Reds Jurgen Klopp parla proprio del mercato estivo e della necessità di rinforzare una squadra sin qui deludente: "Sappiamo che dobbiamo migliorare e cambiare le cose e lo faremo. Non possiamo farlo ora, ma è già chiaro che dobbiamo fare qualcosa in estate. Per ora, dobbiamo solo affrontare la situazione e reagire. Questa squadra ha una storia meravigliosa e sapevo che ci sarebbe stato un periodo di transizione quando ho firmato fino al 2026.