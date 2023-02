"Nicolò Barella è nella ristretta lista dei centrocampisti che il Liverpool". A dirlo è la Gazzetta dello Sport che esordisce così, spaventando gli interisti. Secondo quanto riferisce la Rosea, l'arrivo di Gakpo tra le file dei Reds è soltanto un antipasto: la dirigenza degli inglesi ha difatti pianificato l'acquisto di 2-3 rinforzi di livello per mediana e difesa.

"Occhio pure a Bastoni..." si legge nella versione online della Gazza che continua: "Nicolò, da tempo, è seguito dagli 007 inviati da Klopp", che ha già espresso in passato i suoi apprezzamenti nei confronti del centrocampista sardo. I recenti risultati, tutt'altro che apprezzabili, acceleranno il processo di puntellamento della rosa inglese. "Klopp sogna soprattutto Bellingham", ma il corteggiamento di altri top club potrebbe portare ad un'asta insostenibile per il suo club, motivo per il quale sul taccuino dei dirigenti del Liverpool, oltre a Barella e Bellingham, ci sono anche Nunez del Wolverhampton e Caicedo del Brighton, "altri due elementi non semplici da acquistare" spiega però il quotidiano milanese.