Stefan Schwoch, intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su 11 Televomero, si è soffermato sulla lotta Scudetto. Di seguito il suo intervento: "ll Napoli ha dominato la partita, soprattutto nel secondo tempo, e ha fatto vedere di quale potenzialità è dotata. Se credo allo Scudetto? Ci credo da tempo. Ritengo l'Inter più forte, penso anche che gli azzurri possano farcela ma non sono favoriti. Le percentuali per me sono: 60% Inter, 30% Napoli e 10% Atalanta, perché io la squadra di Gasperini la metto nella lotta", ha concluso.