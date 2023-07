Yannn Bisseck può essere un giocatore da Inter. David Nielsen, che ha allenato il capitano dell'Under 21 tedesca all’Aarhus nella stagione 2021-22, è pronto a scommetterci: "Sì certo, senza gli infortuni giocherebbe in una big da tempo - ha raccontato a Gazzetta.it -. Ha fisicità e aggressività, ma è anche migliorato con la palla tra i piedi. Penso che debba ancora lavorare per crescere in fase difensiva e da questo punto di vista la scuola italiana può essere perfetta per lui. Tra la Serie A e il campionato danese c’è una bella differenza…”.

E dire che l'incontro tra i due è stato decisamente casuale, quasi un assist del destino, come ricordato dallo stesso Nielsen ai colleghi della rosea: "Chiesi a Noah, mio figlio, se ci fosse qualche suo compagno forte da suggerire al club. Ha subito pensato a Yann, sebbene fosse infortunato. Era cresciuto al Colonia, aveva già esordito in prima squadra, era una grande promessa prima degli infortuni. In Portogallo ha giocato pochissimo, eppure Noah l’ha notato. E abbiamo pensato che l’ipotesi Danimarca potesse stuzzicarlo, in quanto possibile rinascita. È andata così. Il suo passaggio qua è stato una benedizione per tutti, sì. Per questo dico che bisogna incontrare le persone giuste. Ora è arrivato il momento di fare questo salto, era inevitabile che accadesse".