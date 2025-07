I cancelli di Appiano Gentile stanno per aprirsi e lasciar entrare una serie di volti nuovi. Come riporta La Gazzetta dello Sport sono infatti attesi oggi Bisseck, Pavard, Zielinski, Calhanoglu e Bonny, che sarà al suo primo giorno effettivo di Inter.

Non ci sarà Frattesi, appena operatosi di ernia inguinale: si presenterà al centro sportivo sabato, ma ha già cominciato a lavorare per la riabilitazione e punta come data per il rientro il 16 agosto a Bari nell'amichevole contro l'Olympiacos. Sarà l'ultimo test pre-campionato dopo quello in famiglia del 3 agosto e le gare contro Monaco e Monza rispettivamente dell'8 e 12 agosto.