Oaktree è pronta a scendere in campo per Ademola Lookman. Nei prossimi giorni, secondo il Corriere dello Sport, è atteso un faccia a faccia tra l'attaccante e i Percassi. Entro fine mese il giocatore dovrebbe recuperare dall'infortunio che ha appena patito ed è entro quel momento che l'Inter vorrebbe uscire dall'attuale stand-by.

La volontà del giocatore gioca a favore del club di via della Liberazione. Oaktree è disposta a fare anche un piccolo passo in più, per sbloccare la trattativa e non ritrovarsi da capo, rischiando magari un sorpasso beffa come fu per Scamacca nel 2023 (l'attaccante andò al West Ham). Le cessioni potrebbero portare un tesoretto ulteriore: da Stankovic, destinato al Bruges, a Taremi e Asllani che sono in partenza.

L'Atalanta lavora già sul sostituto e nel frattempo ha già in casa Sulemana, acquisto estivo della Dea.