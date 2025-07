Ademola Lookman si è promesso all'Inter con un accordo fino al 2030 a 4 milioni a stagione, che al lordo diventeranno 5,3 grazie al Decreto Crescita. Secondo Tuttosport, a trattare con l'Atalanta ora sono direttamente gli agenti del nigeriano per provare ad ammorbidire la posizione dell'Atalanta.

Il giocatore non prende in considerazione altre offerte e l'Inter ha già detto no al tentativo di includere Pio Esposito nell'affare. Grazie ai buoni rapporti trai due club non ci saranno "guerre di posizione", ma l'Inter non aspetterà in eterno. Il rilancio da via della Liberazione potrebbe arrivare in concomitanza coi giorni in cui Lookman si riprenderà dall'infortunio (quindi un paio di settimane ancora).