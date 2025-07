Giovanni Leoni resta uno degli obiettivi estivi dell'Inter, il cui ds Ausilio segue il ragazzo dai tempi del Padova. Secondo Tuttosport, il costo del trasferimento resta sempre di 40 milioni, ma i nerazzurri devono fare spazio in rosa.

Intanto con una cessione di Taremi, nelle mire di Besiktas, West Ham e Fulham, valutato una decina di milioni di euro: da fonti vicine al giocatore assicurano che presto arriveranno le prime offerte. Anche Asllani è destinato a lasciare i nerazzurri, nonostante goda della stima di Chivu. Il prezzo è 18-20 milioni, a 15-16 più una percentuale sulla futura rivendita può partire. Il ragazzo vuole la Serie A, la Fiorentina ha manifestato interesse per lui e anche per Sebastiano Esposito, conteso dal Cagliari e che costa 7-8 milioni di euro.

Andrà via anche Buchanan: vorrebbe tornare al Villarreal ma servono una decina di milioni e non un'offerta per un nuovo prestito. Per Palacios si sta invece parlando col Rizespor per un prestito, ma l'Inter vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo per 5-6 milioni di euro.