Hakan Calhanoglu resterà all'Inter. Ora, però, ci sono da risolvere un paio di punti. Il primo di carattere fisico, come si legge oggi sulla Gazzetta dello Sport. Il giocatore si sottoporrà questa mattina, dopo aver varcato i cancelli di Appiano Gentile, a dei controlli per l'elongazione al soleo patita negli Stati Uniti.

Il secondo punto è dovuto alle dichiarazioni di Lautaro Martinez e Beppe Marotta dopo la sconfitta con il Fluminense. Nei fatti bisognerà sanare una frattura. Intanto c'è stato un chiarimento telefonico tra i due calciatori. Il lavoro fianco a fianco alla Pinetina farà il resto, ma le ruggini andranno sanate al più presto.

C'è poi la sfida di carattere tattico. Chivu sta ragionando sul passaggio al 3-4-2-1, Calhanoglu dovrà quindi adattarsi a una nuova idea, con gerarchie molto più flessibili considerata l'abbondanza a centrocampo, la voglia di riscatto di Frattesi e le quotazioni in salita di Sucic.