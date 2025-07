L'ex calciatore Umit Karan, diventato oggi un commentato sportivo in patria, ha parlato a Ekol Tv della situazione di Hakan Calhanoglu. Karan ha spiegato di aver parlato con Calhanoglu al telefono dopo che un suo vecchio video pubblicato su YouTube era stato mal interpretato, e che Hakan gli aveva detto: "Sono nato tifoso del Galatasaray, morirò tifoso del Galatasaray".

Sempre secondo Umit Karan, Calhanoglu gli avrebbe detto queste parole: "Penso che queste questioni relative al trasferimento saranno risolte al mio ritorno in Italia. Sono esausto in Turchia. Ovunque vada, anche quando vado al supermercato qui, mi ritrovo ad affrontare lo stesso problema. Probabilmente dovrò tornare in Italia. Credo che le voci si placheranno allora".