Hakan Calhanoglu sta per tornare nel mondo Inter. Oggi varcherà i cancelli di Appiano Gentile, ma sulle parole dell'agente Gordon Stipic (come scrive oggi il Corriere dello Sport) restano forti dubbi che siano derivanti dalle verifiche fatte in questi giorni, dopo le quali è diventato chiaro che Galatasaray e Fenerbahce non avrebbero soddisfatto le richieste nerazzurre da 30 milioni per il cartellino.

Oggi pomeriggio ci sarà un punto tra il giocatore e la dirigenza ad Appiano Gentile. Nessuno ha bussato alla porta del club, ribadiscono i dirigenti nerazzurri, che hanno sempre atteso che il calciatore si esponesse in prima persona sul futuro.

Sabato Calhanoglu ritroverà la maggior parte dei compagni, in particolare Lautaro Martinez, con cui c'è una frattura da ricomporre. Sullo sfondo c'è anche la scadenza contrattuale a giugno 2027. Non è da escludere che la separazione, ad oggi rimandata, avvenga l'estate prossima.