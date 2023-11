Tra Juventus e Inter ieri è andato in scena uno spettacolo a detta di tutti poco degno della grande platea accorsa all'Allianz Stadium per assistere all'incontro. Performance delle due squadre che non ha reso giustizia al record storico di presenze nell'impianto bianconero: il match per la vetta della classifica ha portato allo stadio 41.507 spettatori nella serata di ieri, un picco mai raggiunto dalla Juventus fino ad ora. Il precedente record apparteneva a un altro Juventus-Inter, sempre di Serie A, disputato il 7 dicembre del 2018. In quell’occasione Cristiano Ronaldo vestiva ancora la maglia bianconera e gli spettatori furono pochi di meno: 41.495.