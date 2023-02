>La sfida di Champions League tra Inter e Porto non è un inedito: le due squadre si sono infatti già incrociate per ben quattro volte, con la particolarità di avere consumato i loro precedenti tutti nell'anno 2005. Prima, negli ottavi di finale della stagione 2004-2005, con l'1-1 dell'andata in Portogallo firmato da Obafemi Martins e Ricardo Costa e il match di ritorno che ha visto i nerazzurri imporsi per 3-1 con tripletta di Adriano. Le squadre si sono poi ritrovate anche nella fase a gironi della stagione successiva, con il Porto che ha vinto 2-0 in casa grazie a un autogol di Marco Materazzi e al gol di Benni McCarthy; al ritorno, invece, una doppietta di Julio Cruz ribaltò l'iniziale svantaggio di Hugo Almeida consegnando il successo ai nerazzurri.