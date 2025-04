Il pari subito in rimonta a Parma ancora brucia in casa Inter, inutile nasconderlo. Farsi riprendere dopo il doppio vantaggio e addirittura nel finale rischiare di subire anche il terzo gol, non ha rappresentato un buon segnale per la squadra di Simone Inzaghi, che con i suoi ragazzi è costretto ad un tour de force davvero notevole con tanti match concentrati ogni tre/quattro giorni.

Anche il Napoli però ha subito la stessa sorte in casa del Bologna e questo ha sicuramente attenuato un po’ la delusione del 2-2 uscito dal confronto del Tardini. I punti di vantaggio sui partenopei infatti, a conclusione della 31^ giornata, sono rimasti tre ed è assolutamente un gap importante a sette giornate dalla fine della stagione.

In arrivo però, dopo la trasferta di Monaco di Baviera, c’è una giornata da non sottovalutare per i nerazzurri, che attendono a San Siro il Cagliari di Davide Nicola. Nelle scommesse serie A, l’Inter è superfavorita (vittoria a 1.28) nei confronti dei sardi (il 2 è a 9.90!), ma sono gli ultimi precedenti a mettere un bel po’ di sale alla sfida di sabato 12 aprile (ore 18,00).

Se infatti nel complesso la superiorità casalinga interista sui sardi è piuttosto netta (su 43 precedenti sono 25 a 7 le vittorie con 11 pareggi a chiudere il conteggio), nelle ultime quattro edizioni della contesa gli isolani hanno conquistato 2 pareggi (l’ultimo esattamente un anno fa, 2-2 il 14 aprile 2024), mentre nelle ultime dieci gare al Meazza, i meneghini hanno conquistato appena 4 successi, concedendo agli avversari altrettanti pareggi e ben 2 vittorie.

Il Cagliari dunque non è proprio così malleabile come recita l’attuale graduatoria e servirà l’Inter dei bei tempi per conquistare quei tre punti che tutti considerano scontati, ma lo erano anche a Parma e ora sappiamo come è andata a finire. In più c’è la variabile Champions League e le fatiche che ne derivano a far sì che l’attenzione da parte di Barella e soci sia particolarmente elevata. Turno facile sulla carta dunque, ma se Inzaghi e i suoi non lo prenderanno sottogamba.