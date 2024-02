In molti in questi giorni si sono chiesti come sia nata la collaborazione tra Kanye West e la Curva Nord Milano. Una domanda che trova risposta nella parole di Federico Secondomè, il producer italiano che, sotto la direzione dei suoi manager Richard Santoro e Nicholas Laws e con l’aiuto di Keith Rich componente degli High’s Cool, ha coordinato, registrato e post-prodotto i cori del tifo organizzato dell'Inter inseriti all'interno delle tracce 'Carnival' e 'Stars' del nuovo album 'Vultures 1' pubblicato dall'artista americano: "Un giorno i miei manager hanno portato Kanye e il figlio a Marassi per vedere Genoa-Milan, lì è rimasto colpito dai cori delle tifoserie, e dopo poco tempo ci è stato chiesto di lavorare ai cori per alcune canzoni dell’album - le sue parole in esclusiva a Essemagazine -. I tempi erano strettissimi, ma abbiamo fatto il massimo per gestire e dirigere 200 tifosi della Curva Nord dell’Inter e creare dei contenuti evergreen. L’atmosfera e la carica erano incredibili.

Non ho avuto l’onore di stare insieme a lui in studio, ma da quello che raccontano i miei manager Kanye è un perfezionista e questo mi gratifica, perché significa che quello che abbiamo fatto andava davvero bene".