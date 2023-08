Marko Arnautovic oggi è la soluzione più praticabile per l'attacco dell'Inter, almeno secondo quanto filtra da ambienti nerazzurri. Attualmente è in corso una trattativa con il Bologna per l'attaccante austriaco, per il quale nonostante le aspettative al ribasso della società di Viale della Liberazione potrebbero servire almeno 10 milioni. E come sostiene Sky, questa cifra potrebbe essere raggiunta inserendo dei bonus nell'operazione, con parte fissa più bassa. Work in progress.