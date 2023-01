Secondo quanto riportano i giornalisti della Gazzetta dello Sport, non ci saranno conseguenze per il Napoli dopo che il Giudice sportivo ha disposto un approfondimento su alcuni presunti cori razzisti contro Romelu Lukaku, uditi dai collaboratori della Procura federale, durante la partita tra la squadra di Spalletti e l'Inter di mercoledì sera. "La vicenda non avrà seguito. Anche perché c’è pure chi avanza l’ipotesi di un equivoco: il “kimkimkimkim” dei tifosi napoletani per incoraggiare il coreano percepito come un coro razzista contro il belga", si legge sulla rosea.