Due punti di distacco in classifica, ma anche una quarantina di tiri e oltre 5' di possesso palla separano Inter e Juventus. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport snocciolando alcune statistiche sulla prima e la seconda della classe fino a questo punto del campionato: i nerazzurri hanno provato il tiro con più frequenza (303 conclusioni totali contro 264, 101 in porta per l’Inter e 76 per la Juve), ma anche il possesso è a favore della squadra di Inzaghi (32’06” a partita contro i 26’48” della Juve).

Stesso discorso per il vantaggio territoriale, con l’Inter che fa in media 101 passaggi a partita nell’ultimo quarto di campo, mentre la Juve si ferma a 79. I tocchi totali nerazzurri sono 675 ogni 90', quelli bianconeri 573. "La Juve ha bisogno di meno occasioni per far gol e vincere. In media segna 1,5 gol a partita, mentre l’Inter ne realizza 2,3", conclude la rosea.