Arricchire la fantasia per essere maggiormente imprevedibili. Un nuovo ingrediente su cui puntare per la prossima stagione. La dirigenza nerazzurra ha messo da diverso tempo nel mirino Piotr Zielinski, centrocampista offensivo del Napoli. Il polacco, in scadenza nel 2024 e molto lontano dal rinnovo con i partenopei, è un obiettivo caldo di Marotta e Ausilio che hanno preso la pole con uno sprint decisivo. Sulle modalità contrattuali del possibile approdo arrivano nuovi aggiornamenti: secondo i colleghi di DAZN l'offerta della dirigenza interista al giocatore è quella di un contratto triennale con opzione a circa 3,5 milioni più bonus a stagione. L'Inter si è mossa con il tempismo giusto e le argomentazioni ideali per ottenere il sì del polacco.

