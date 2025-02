L'Inter per conservare il primato in classifica appena conquistato, il Napoli per provare a riprenderselo. In attesa del big match di sabato al Maradona è da registrare un cambio al vertice anche nella lavagna dei bookmaker per lo scudetto, dove i nerazzurri sono ora in pole, a 1,70 su 888sport e 1,75 su Snai, contro l'1,90 della scorsa settimana quando la quota era in pareggio con i partenopei: la squadra di Conte sale ora a 3. Il terzo incomodo è l'Atalanta, scesa da 9 a 5,5 dopo lo 0-5 di Empoli.

L'Inter risulta addirittura favorita per il colpo esterno nello scontro diretto di sabato al Maradona: il segno «2» si gioca infatti a 2,38 su Planetwin365 e 2,45 su bet365, con il pareggio a 3,15 e l'«1» a 3.