Non manca di riservare una stilettata alla Lega Serie A il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Nel corso dell'odierna conferenza a Castelvolturno, il numero uno partenopeo ha messo nel mirino la Confindustria del calcio in particolare per la gestione dei diritti televisivi accessori: "La Lega Serie A è un disastro, un cumulo di incapacità totale. Perché far entrare le telecamere nello spogliatoio quando i calciatori hanno un testicolo mezzo dentro e mezzo fuori, tutti concentrati? Vai a rompere le scatole. Cosa vendi, qual è la spettacolarità di questo sacro momento nello spogliatoio? C'è solo la stupidità di chi vende le cose alla televisione".

De Laurentiis prosegue: "Poi hanno venduto anche il dopopartita, in cui ognuno ha i propri problemi. Secondo me è meglio per il tecnico parlare alla stampa non subito dopo il match ma il giorno dopo, con la calma di chi ha rivisto tutto e sa bene come è andata la partita. Secondo me le conferenze stampa così non funzionano neanche prima delle partite perché l'allenatore deve essere lasciato in pace, pensare, non vi può dire come schiera la squadra perché così aiuta gli avversari".