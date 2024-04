Ospite della pagina Instagram 'Figurine Panini', Dario Hubner ha riportato alle mente un ricordo legato alla partita Inter-Brescia del 31 agosto 1997, dove l'attesa dei tifosi di casa era tutta per l'esordio in Serie A del Fenomeno Ronaldo: "Fu un giorno particolare già dalla sera, io dormivo pochissimo prima della partita ma non perché fossi teso o altro - il racconto del Bisonte -. A mezzanotte uscì la notizia della notizia dell'incidente di Lady Diana, e io fino alle 3-4 di mattina ero sintonizzato sui vari tg per sapere cosa fosse successo. Nel pomeriggio, quando siamo andati a San Siro due ore prima della sfida, era già tutto pieno per Ronaldo... Il gol? Mi ricordo il pallonetto che mi fece Pirlo, io la stoppai col ginocchio destro e poi feci gol di controbalzo. Scesi il silenzio, si sentivano solo i 3mila bresciani nel settore ospiti. Poi entrò Recoba, segnò due gol e mi rovinò la giornata".