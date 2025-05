Thierry Henry traccia un punto valutativo in vista della finale di Champions League tra PSG e Inter. Di seguito le sue parole rilasciate ai microfoni di Inter Tv: "Il PSG più equilibrato del barcellona, l'Inter difende molto bene e sa ripartire in contrattacco. Sarà una sfida molto serrata, ma penso che il PSG farà fatica con il 3-5-2 dell'Inter, con i cinque che si abbassano, devi difendere bene".

Henry non ha dubbi: "Sarà una partita spettacolare. Inzaghi mi ha colpito, la squadra e l'allenatore contano tantissimo in un collettivo. Inzaghi ha messo in piedi un sistema in cui tutti traggono benefici. Dumfries segna più di un'ala, l'Inter si basa sulla squadra. Inzaghi cercherà di anticipare le mosse di Luis Enrique, sono un grandissimo ammiratore di inzaghi. Poi mi piace Thuram, lo sapete. Contro il Barcellona ci sono state due gare magnifiche".