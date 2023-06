Intervistato da Sky Sport, il direttore sportivo del Galatasaray, Cenk Ergun ha espresso le sue preferenze circa la finale di sabato prossimo che si disputerà tra Manchester City e Inter: "La formazione dell’Italia al Mondiale ’82 la ricordo ancora a memoria. Cominciando da Zoff, Bergomi, Cabrini, Rossi… Una squadra incredibile. Avevo otto anni e da quel momento sono innamorato dell’Italia. Benvenuti in Turchia e a Istanbul. La città sta aspettando tanto questa partita perché durante la pandemia non abbiamo potuto ospitare la finale. Io però ero stato alla finale del 2005 tra Milan e Liverpool e spero che questa volta vinca un’italiana".

I turchi per chi tifano?

"In finale quest’anno ci sono due turchi: Calhanoglu e Gundogan. Le nuove generazioni tiferanno sicuramente City però la mia generazione sta con l’Inter. Ai quarti di finale ero a Milano, sono stato allo stadio con mio figlio, in semifinale sono andato con l’allenatore del Galatasaray, ex giocatore interista. Io tifo per l’Inter, Marotta, Ausilio, sono tutti miei amici da tanti anni. In bocca al lupo a loro e alla Fiorentina per oggi. Tifo sempre per le italiane io".