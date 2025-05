Intervistato durante gli Internazionali di tennis a Roma, l'ex calciatore dell'Inter, Fabio Galante, ha risposto sui temi più d'attualità in casa nerazzurra, a partire dalla corsa Scudetto che "si è clamorosamente riaperta e il prossimo treno presenta partite insidiose sia per Napoli che per l'Inter. Sarà una domenica bella calda. In percentuale dico 50 e 50, perché ogni partita ha la sua storia e le sorprese sono dietro l'angolo. Cristian Chivu? Lui allena il Parma e hai suoi pensieri per salvarsi, si ricorderà di essere un ex interista ma prima di tutto penserà alla sua squadra".

Si passa poi a parlare della finale di Champions League: "Sarò a Monaco di Baviera a sostenere l'Inter che si gioca le sue belle possibilità. Complimenti a Simone Inzaghi, arrivare in tre anno due volte in finale in Champions è frutto di bravura e ottimo lavoro"

Proprio su Inzaghi lo stesso Massimo Moratti ha ammesso di essersi ricreduto: "Penso che il presidente, come tanti appassionati, quando è arrivato Simone volesse vedere il suo percorso di crescita. Inzaghi doveva ancora dimostrare tutto il suo valore che poi all'Inter ha in effetti dimostrato. E devo dire che ha fatto sempre anche un bel calcio".