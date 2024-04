"Bisogna fare altri punti, ci sono due partite molto importanti. Il finale di gara è stato dettato dell'entusiasmo, ma c'è ancora molto da fare. Il gol col Verona era a San Siro, quello di oggi lo metto a pari merito. E' stato bello, lottata e voluta: partita da Inter". Così Davide Frattesi a DAZN dopo aver segnato ancora il gol decisivo: "Oggi era fondamentale, non possiamo sempre essere al 100%. Vincere le partite sporche diventa decisivo, non si deve pensare sempre che dobbiamo vincere 4-0 a fine primo tempo, ci sta un periodo di flessione; oggi è arrivata la vittoria, meglio ancora".

Battuta finale: "Sono sereno e tranquillo, quando sento i cori dei tifosi potrei riuscire a prendere i muri a capocciate, come dissi in un'intervista. Ora il Cagliari, squadra in forma. Pensiamo a questa partita per poi pensare a quello che dobbiamo fare", chiudendo l'intervista con riferimento alla possibilità di vittoria dello scudetto conquistando il derby a San Siro.