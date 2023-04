Primo tempo a corrente alternata: Empoli e Inter per il momento decidono di non farsi male e il risultato è uno 0-0 piuttosto scialbo, dove i sussulti principali li regala forse la squadra di Paolo Zanetti con un paio di occasioni che però non causano particolari problemi a Samir Handanovic. L'Inter, dal canto suo, manovra lentamente, faticando a trovare varchi visto che la retroguardia empolese comunque riesce sempre a collassare bene chiudendo ogni spazio. Le occasioni più significative le crea Roberto Gagliardini con due tiri dalla distanza, con un Romelu Lukaku un po' pasticcione e un Joaquin Correa che sciupa una buona palla gol ma comunque ha qualche movimento interessante. La nota più stonata è Marcelo Brozovic, sceso in campo in maniera alquanto abulica e protagonista di alcuni errori decisamente grossolani in situazioni banali: un atteggiamento quasi irritante.

