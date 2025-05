L'ex calciatore Massimo Donati ha parlato ai microfoni di TMW Radio, con un focus particolare sull'Inter: "Credo che parlare di seconde linee non è appropriato, sicuramente i giocatori che decide di usare offrono grandissime garanzie altrimenti ci penserebbe un po' a farlo. Ora a un punto dal Napoli e non sarebbe giusto pensare solo alla finale di Champions, che ti può andare bene o male. Inzaghi sa bene come gestire la situazione per questo rush finale".

Lotta Scudetto, come la vede ora?

"L'Inter non ha un'amichevole da giocare, così come il Napoli. Chi sarà più bravo passerà. E' la giornata decisiva, il rischio di errore c'è ma vedremo chi ce la farà".