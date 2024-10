La questione DigitalBits resta ancora una ferita aperta. Un paragrafo del bilancio al 30 giugno 2024 di F.C. Internazionale Milano è dedicato alla causa contro l'ex jersey sponsor del club, intentata dopo che il 26 maggio 2023 il club ha esercitato una eccezione di inadempimento piena nei confronti dello sponsor: nel perdurare dell’inadempimento di Zytara Labs, il Gruppo al fine di tutelare i propri interessi, con il supporto di uno studio legale esterno, ha proceduto a depositare presso il Tribunale di Milano un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Zytara Labs, tenuti anche in debita considerazione i costi legati alle rispettive alternative prospettate e alle concrete possibilità di ottenere dallo sponsor le somme da questi dovute ai sensi del summenzionato accordo.

In data 5 aprile 2024, l’Autorità Centrale statunitense comunicava al Gruppo che la notifica del decreto ingiuntivo a Zytara Labs aveva avuto esito negativo per irreperibilità del destinatario. Essendo ormai decorso il termine per la notifica del decreto ingiuntivo, il Management del Gruppo ha chiesto al Tribunale di Milano di essere rimesso nei termini per reiterare la notifica del medesimo con differenti modalità. L’istanza formulata è stata accolta dal Tribunale di Milano ed in data 4 luglio 2024 è stata avviata la seconda notifica del decreto ingiuntivo, con notifica internazionale questa volta diretta a Zytara Labs, presso la sua sede legale e al suo rappresentante legale attualmente risultante dai pubblici registri. In data 3 settembre 2024 l’Autorità Centrale statunitense ha emesso un certificato di mancata notifica nei confronti di entrambi e, ricorrendone i presupposti, in data 6 settembre 2024, è stata inviata la notifica del decreto ingiuntivo a Zytara Labs presso il suo rappresentante legale, ai sensi dell’art. 142 c.p.c..

Alla data di redazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2024, risultano essere scadute e non ancora incassate le fatture relative ai performance bonus maturati a seguito dei risultati sportivi conseguiti dalla Prima Squadra maschile della Capogruppo nella stagione sportiva 2021/2022, pari a Euro 1,6 milioni, già svalutati in sede di redazione del bilancio al 30 giugno 2022, considerata la crisi del settore delle valute digitali e ai corrispettivi fissi e variabili di competenza della stagione sportiva 2022/2023 a titolo di Jersey Sponsor Main per Euro 29,75 milioni (interamente svalutati al 30 giugno 2023).