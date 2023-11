Aneddoto che riguarda l'Inter raccontato da Alessandro Diamanti direttamente sulle frequenze di Radio Serie A su RDS: "Dopo un Roma-Livorno in cui segnai un gran gol su punizione, mi chiamò Moratti, ero sul pullman affianco a Galante che, ad un certo punto, mi disse: 'Alino, c'è il presidente Moratti che ti vuole parlare'. Pensavo fosse uno scherzo e gli risposi: 'Dai, smettila'. Allora presi il telefono e dissi: "Sii, Morati?', era davvero lui che mi disse: "Grande gol, gran sinistro, ci hai dato una grande mano'. Lui stravedeva per me e in quegli anni fece di tutto per portarmi all'Inter ma quando arrivò Mourinho e gli fecero il mio nome, lui rispose: 'Chi?. Poi presero Sneijder".

Chiosa finale: "Per contro, tutte le volte che incontravo Spalletti nei primi anni dopo il gol, lui mi ripeteva: 'Hai fatto un gol in Serie A e l'hai fatto a me'".