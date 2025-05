La Lazio ha davanti a sé l'ostacolo peggiore sulla strada tortuosa verso la conquista del quarto posto che garantirebbe il pass per la prossima edizione della Champions League. Il calendario propone la sfida con l'Inter, tornata a credere allo scudetto dopo l'ultimo turno, una notizia non positiva per la squadra di Marco Baroni, come sottolineato da Delio Rossi: "Non sarà facile, non so che Lazio aspettarmi a San Siro, visto che i nerazzurri sono ancora in lotta per vincere il campionato - le parole dell'ex allenatore a Radiosei -. Sono i più forti d'Italia, su questo non ci piove. La Lazio deve andare a San Siro giocandosi tutto, senza troppi pensieri. E’ una partita proibitiva, ma la Lazio non ha niente da perdere".