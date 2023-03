Intervistato dall'AGI alla vigilia del suo 80esimo compleanno, Giancarlo 'Picchio' De Sisti, ex giocatore e allenatore visto in particolare con le maglie di Roma e Fiorentina, parla anche del calcio di oggi soffermandosi anche sul caso Juventus: "Non conosco le carte, ma se c'è la certezza che è stato commesso un illecito, è giusto che la Juve paghi la penitenza. È giusto darle una legnata!", sottolinea De Sisti, che poi parla anche di José Mourinho e della squalifica inflitta al tecnico portoghese dopo l'alterco con Marco Serra a Cremona: "Io non prendo la parte di nessuno perché non c'ero e non ho percezione delle parole che sono volate, però penso che chiunque, arbitro o allenatore, debba improntare il rapporto sempre nel rispetto ed educazione perché i giovani ti guardano, sei un esempio e devi ricordartelo sempre.