Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A, è intervenuto in occasione della presentazione del progetto dell’Udinese “Energia in campo”, la prima community energetica del calcio. Elogiando il club friulano e lanciando al tempo stesso un allarme sulla situazione degli stadi italiani: “È un orgoglio nazionale, il Bluenergy è una delle perle nel panorama dei nostri stadi, che hanno in media 75 anni di età, siamo la nazione più vecchia tra quelle che guidano il calcio globale da questo punto di vista".

De Siervo aggiunge: "L’Udinese non ha solo creato uno stadio bello e funzionale, ma sta alzando ulteriormente il livello della sfida. C’è da riconoscere un valore sociale rilevante, vorremmo che questo esempio fosse preso da altre squadre, con coraggio".