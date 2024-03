Matteo Darmian arriva in postazione DAZN per commentare la vittoria dell’Inter contro il Bologna.

Che benzina è questa vittoria in vista di Madrid?

“È una vittoria importantissima per il nostro percorso. Era difficile perché il Bologna è in forma ed è una grande squadra, ma oggi eravamo determinati. Avevamo il giusto spirito per ottenere una vittoria fondamentale e che ci aiuta a preparare una gara importante come quella di mercoledì”.

Come state fisicamente?

“Ci sentiamo bene fisicamente e mentalmente, lo dimostriamo da inizio stagione. Dobbiamo continuare così per portare a casa i nostri obiettivi”.

Quanto si sente anche nel lavoro di un giocatore come te questa modernità del gioco dell’Inter?

“Sappiamo che la mobilità è molto importante nel calcio di oggi, cerchiamo di portarla in campo durante la settimana. Non conta chi c’è in attacco, dobbiamo essere bravi a occupare ogni posizione. Poi vediamo gol come quello di stasera”.

Sul gol Bisseck ti è passato davanti.

“Ho cercato di fare movimento sul primo palo, lui ha fatto un grandissimo inserimento sbloccando la partita”.

Inzaghi si tiene tanto dentro le emozioni, voi avete avuto mesi super intensi. Ma lui si lascia mai andare?

“Quando si vince è sempre contento, però come ha detto nelle scorse settimane c’è ancora tanto da lavorare. Gli ultimi mesi sono quelli più importanti, dobbiamo continuare su questa strada lavorando giorno dopo giorno per migliorare perché c’è sempre spazio per migliorare”.

L’Atletico Madrid in casa si trasforma pur essendo in difficoltà, cosa rispetti di più?

“Dobbiamo rispettare tutto. Sono una squadra forte al di là del momento che stanno attraversando. Non sapevo avessero perso oggi ma conterà la gara di mercoledì e dovremo avere rispetto di tutto: dei loro campioni e dell’ambiente che sarà caldissimo. Servirà una partita importante per passare il turno”.