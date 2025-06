Tra le pagine della sua edizione odierna, il Corriere della Sera offre anche un parallelo tra Cristian Chivu e Igor Tudor. I due tecnici di Inter e Juventus, con un passato da giocatori in entrambe le squadre, guideranno nerazzurri e bianconeri nel Mondiale per Club per poi preparare la nuova stagione e provare a zittire gli scettici, anche se la missione non sarà facile.

Il romeno è al lavoro da qualche giorno a Los Angeles, dove nella notte tra martedì e mercoledì è previsto il debutto contro il Monterrey. Dopo qualche allenamento a numero ridotto, oggi dovrebbero rivedersi in campo i quattro nazionali azzurri (ovvero Dimarco, Frattesi, Bastoni e Barella) che avevano goduto di un qualche giorno di riposo; poi sarà il turno dello sbarco a LA del resto dei giocatori mancanti.