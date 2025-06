C'è anche Nicolò Rovella sul taccuino della dirigenza dell'Inter, in queste ore in volo per Los Angeles, città nella quale la squadra di Cristian Chivu farà il suo esordio sul grande palco del Mondiale per Club e dove prenderà vita la nuova Beneamata sotto l'egida dell'eroe del Triplete. Il tecnico romeno, appena arrivato alla guida della sua Inter, dovrà ridisegnare la squadra in vista di una stagione che dovrà edificarsi ricostruendo dalle macerie di Monaco. E non è un caso che iniziano ad intensificarsi i rumors che riguardano alcune importanti pedine della rosa nerazzurra, tra cui Hakan Calhanoglu sempre più 'chiacchierato' ma anche corteggiato in Turchia. Nel caso in cui il centrocampista classe '94 dovesse lasciare Milano, Rovella potrebbe essere un nome interessante per i piani dei meneghini che però, come riferisce Matteo Moretto, devono fare i conti con la dirigenza della Lazio e con le volontà del giocatore.

Il 23enne di Segrate ha una clausola di 50 milioni, nodo non indifferente per un eventuale affondo dell'Inter con i capitolini, club verso il quale il giocatore nutre attaccamento e affetto, sentimenti che non lo pongono nella condizione di voler lasciare Formello. Il calciatore è totalmente focalizzato sulla causa Lazio che ha ritrovato anche Sarri che, dal canto suo, considera Rovella fondamentale.