Terminati i due giorni di "stacco", oggi i quattro nazionali italiani dell'Inter inizieranno a lavorare con il resto dei compagni. Si tratta di Dimarco, Bastoni, Barella e Frattesi, quelli che hanno usufruito del secondo giorno di vacanza californiana e solo oggi saranno al campo di Ucla per iniziare la preparazione.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, inoltre, hanno continuato a lavorare a parte i tre infortunati di Chivu: corsetta su e giù per il campo con qualche accelerazione per Pio Esposito, che spinge per esserci a Seattle, nel terzo impegno contro il River Plate. Calhanoglu prova a saltare soltanto la prima contro il Monterrey. Bisseck, infine, dovrebbe tornare disponibile agli ottavi.