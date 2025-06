Sarà Gennaro Gattuso il nuovo c.t. della nazionale italiana. Come conferma oggi il Corriere dello Sport, è arrivata ieri la decisione di Gravina, convinto evidentemente dai colloqui avuti con l'ex tecnico di Napoli e Milan.

Ormai manca solo la firma, ma la decisione è stata presa: Gattuso firmerà un contratto annuale, perché neppure in Via Allegri possono alzare lo sguardo oltre il Mondiale 2026: fallirlo per la terza volta di fila significherebbe riaprire una crisi federale nonostante la rielezione plebiscitaria di inizio febbraio.

"Mancano i cosiddetti dettagli. Le ultime valutazioni riguardano Leonardo Bonucci (sicuro) e Andrea Barzagli (un po’ meno) per dare un tocco di azzurro in più allo staff di Rino, che lo ha seguito nelle ultime tappe (tormentate) della carriera con l’Hajduk Spalato, il Marsiglia e il Valencia. Bisogna assegnare ruoli e mansioni. Gigi Riccio è lo storico vice di Gattuso. Bruno Dominici e Dino Tenderini i suoi preparatori atletici. Roberto Perrone si occupa dei portieri. Marco Sangermani è il match analyst. La Figc punta a confermare Renato Baldi e Marco Mannucci, match analyst di Coverciano che già lavoravano con Spalletti, e aggiungerebbe Cristiano Lupatelli come preparatore dei portieri", si legge.

Cesare Prandelli, invece, potrebbe tornare a Coverciano come coordinatore o responsabile tecnico della nuova area di lavoro in cui dovrebbero entrare gli azzurri Zambrotta e Perrotta. Si interfaccerebbe con i vivai di Serie A e con Viscidi, coordinatore delle giovanili azzurre. Precisazione: non sarebbe il direttore tecnico di Gattuso, il cui riferimento principale resta Buffon.