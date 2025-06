Mehdi Taremi è in partenza, dopodiché l'Inter si concentrerà sulle entrate in attacco. La conferma arriva da Sky Sport, che ripete i nomi, già fatti negli scorsi giorni, di Bonny e Hojlund. In entrata e in uscita non si registrano, comunque, grosse novità, con la dirigenza nerazzurra che sta anche valutando la posizione di Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 reduce da una super-stagione con la maglia dello Spezia.