Il Torino è alla ricerca di un attaccante di peso per completare il reparto e gli occhi del club granata si sono posati su Francesco Pio Esposito, talento cristallino dell'Inter, attualmente negli Usa per il Mondiale con i nerazzurri.

Come rivela Tuttosport, sul classe 2005 c'è mezza Serie A: piace a Genoa, Cagliari, Bologna e Parma. Il Mondiale per Club potrebbe essere una vetrina che potrebbe mandare in orbita la punta e cambiare il suo destino, qualora dovesse mettersi in luce nella rassegna iridata, scrive il quotidiano torinese. Ma attualmente è infortunato e probabilmente salterà tutto il girone.

Dovesse esserci un’apertura al prestito da parte di Marotta, il Torino ci proverebbe con forza come ribadito ieri pomeriggio nel summit col procuratore Giuffredi.