Beppe Bergomi si è soffermato sul Napoli durante un intervento a Sky Sport. Di seguito le sue parole, con un confronto sull'Inter: "Penso che è un colpo straordinario, perché in passato pensavo che i giocatori oltre i 33-34 anni potessero far fatica. Ma nel nostro campionato, invece, ci stanno molto bene. Perché vedi i quattro anni che ha fatto l’Inter con giocatori di quell’età lì, che hanno fatto un grandissimo percorso. Doti tecniche, entra in una squadra collaudata con un metodo ben preciso, ti può dare veramente tanto. Per il nostro campionato va bene anche Modric", ha concluso.