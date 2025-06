In un'anticipazione dell'intervista che DAZN pubblicherà nei prossimi giorni, Adriano ha parlato del suo addio al calcio, raccontando quei momenti e le sue sensazioni: "Non avevo più la testa di giocare. Mi ha fatto tantissimo male. La vita è difficile. La mia famiglia era con me, poi se agli altri non piace non mi frega di quello che pensano".