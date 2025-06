La guerra in corso tra Israele e Iran sta avendo serie ripercussioni anche su Mehdi Taremi. Come evidenzia Gazzetta.it, il centravanti dell'Inter è bloccato in Iran e non può volare verso Los Angeles visto che lo spazio aereo iraniano è chiuso, considerati i bombardamenti israeliani. Gazzetta.it spiega che "L’Inter è in contatto costante con Taremi e nelle prossime ore si cercherà una soluzione, non facile in questo contesto, per farlo partire". La situazione è complicata ed è difficile si possa sbloccare nelle prossime ore, registrando un aumento dell'intensità del conflitto.