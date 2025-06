Dopo l'importante novità di oggi che ha fatto festeggiare i tifosi dell'Inter, l'esperto di finanza calcistica, Marco Bellinazzo è intervenuto sulle frequenze di Giornale Radio durante la trasmissione 'Football Club' per commentare il rimborso in anticipo del bond in scadenza nel febbraio 2027 da parte di Oaktree: "L'idea era quella di evitare che questo debito andasse a incidere sull'indice di liquidità, che scatta quando il debito è inferiore ai 12 mesi. Le condizioni del mercato, con i tassi di interesse che sono scesi e la condizione economica positiva, oltre alla credibilità di un fondo come Oaktree hanno creato l'ambiente ideale per ottenere la provvista necessaria per ripagare questo debito e risparmiare gran parte dei 30 milioni che l'Inter paga ogni anno come interessi su queste obbligazioni" ha spiegato la penna del Sole24Ore che poi ha dato ulteriori indicazioni sul futuro.

"Vedremo quale sarà il mix di soldi tra Oaktree e Inter e quanti arriveranno da un nuovo finanziamento, questa provvista permetterà di estinguere il precedente debito e di avere interessi più bassi. Il bond fa parte del debito, sono obbligazioni che rientrano nell'indebitamento a lungo termine che sarà più basso e peserà meno a livello di interessi annuali, è una manovra che va nel senso del risanamento e dà più margine di manovra a chi dovrà costruire la squadra sulla base dei ricavi" ha concluso.

