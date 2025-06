C'è il nome di Cristhian Mosquera sul taccuino dell'Inter per quanto riguarda la difesa. Lo spagnolo, attualmente impegnato con l'Under-21 in Slovacchia, ha in ballo anche il rinnovo con il Valencia, ma - secondo quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport - in tal senso potrebbe esserci il "nodo clausola".

Il contratto attuale scade nel 2026 e l’Inter è pronta ad approfittarne per dare l’assalto allo spagnolo in caso di mancata intesa.