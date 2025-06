Questa notte verrà ufficialmente alzato il sipario sul Mondiale per Club, torneo al via negli Stati Uniti che vedrà Inter e Juventus rappresentare l'Italia. Il nuovo format può dare una spinta importante ai club partecipanti soprattutto dal punto di vista economico, considerando che vale addirittura più della

Champions League: chi arriva fino in fondo può incassare fino a 117 milioni di euro. Per la sola partecipazione all'evento, ricorda oggi il Corriere della Sera, "Inter e Juventus portano a casa sicuri 24 e 20 milioni". Cifre importanti che potranno lievitare con un percorso positivo nella competizione.