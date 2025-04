Nonostante una stagione più volte 'marcata' in positivo dai suoi interventi eroici, il futuro di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain continua ad essere in bilico. Fino a questo momento infatti il club parigino non ha ancora aperto alcun dialogo con il giocatore né con il suo entourage in merito ad un eventuale prolungamento. Segnali che lasciano pensare ad una strategia di mercato dei parigini che non include il prosieguo insieme al portiere italiano.

Secondo quanto svelato da Foot.01, il direttore sportivo del PSG, Luis Campos, sembrerebbe aver messo nel mirino l'attuale portiere del Porto, Diogo Costa, attualmente sotto contratto con i lusitani fino al 2027. Il valore del classe 1999 è attualmente - secondo Transfermarkt - di 38 milioni di euro, cifra probabilmente destinata a salire da qui a fine stagione e nel caso in cui la concorrenza dovesse intensificarsi. Qualora i transalpini dovessero spingere sull'acceleratore per il portoghese, il futuro dell'ex estremo difensore del Milan, va da sé, difficilmente continuerebbe ad essere nel club parigino. Scenario che, inevitabilmente, l'Inter, club interessato al profilo di Donnarumma, osserva attentamente da lontano.