Lennart Czyborra, difensore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sport Bild ricordando quello che è stato il suo impatto, molto difficile e non per questioni di campo, con la realtà italiana, lui che fu prelevato dall'Atalanta nel gennaio 2020 dall'Heracles Almelo: "I miei primi giorni a Bergamo sono stati davvero duri, poco dopo il mio arrivo esplose la pandemia. Fu un momento particolarmente brutto nel nord Italia. Soprattutto durante la fase di adattamento, ero completamente solo e intrappolato nel mio appartamento. Ricordo ancora esattamente come non ci siamo allenati insieme per settimane e difficilmente potevamo uscire, è stato orribile! Avevamo piani di esercizi, ogni giocatore ha persino ricevuto un tapis roulant a casa loro.