A quattro giorni dall'attesissima finale di Champions League in cui l'Inter proverà a coronare il sogno di alzare la Coppa tredici anni dopo l'ultima volta, la Curva Nord Milano invita chi sarà presente all'Ataturk, il prossimo 10 giugno nel settore dedicato alla tifoseria della Beneamata, a rispettare un dress code, senza obblighi né doveri: "Un settore unito in un unico colore per chiedere ai ragazzi di essere più che mai squadra anche in campo - si legge in un comunicato diffuso dal tifo organizzato interista -. La Curva Nord invita tutti i tifosi che saranno presenti all'Ataturk a indossare una maglia di colore blu, un colore che ci distingue dall'altra parte del Naviglio, blu come il colore nobile del sangue sportivo che ci scorre nelle vene, blu come il colore del cielo che ci ha visto nascere, blu come il colore dell'affidabilità e della fiducia di uno nell'altro.

A Istanbul, una sola curva, un solo colore per renderci un'unica cosa con la squadra e con la nostra storia. Avanti Inter, tutti per uno"