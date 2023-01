Niente da fare per il Monza che gioca una bella partita di coraggio e grinta, ma cade sotto i colpi di un trascinatore Federico Chiesa. È Moise Kean ad aprire le marcature all’ottavo minuto su assistenza di McKennie, ma Mattia Valoti riprende il filo della gara al 24esimo e rimette in equilibrio il risultato. A riportare avanti i bianconeri è sempre numero 18 al 76esimo ma nella costruzione dell’azione c’era un fuorigioco visto dal guardalinee prima e dal VAR dopo e il tabellino resta fermo sull’1-1. La squadra di Allegri però non ci sta e una manciata di secondi dopo è l’ex Fiorentina a trovare la rete con un gran tiro che si schianta sul palo sinistro della porta di Cragno prima di carambolare in rete ed è 2-1 per i padroni di casa.